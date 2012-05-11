UEFA Avrupa Ligi için son şans bu akşam

Süper Final'in son haftasında kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş ve Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılmak için İnönü Stadı’nda sahne alıyor. Karşılaşma berabere sonuçlanırsa Trabzonspor yarım puan avantajıyla Avrupa Ligi’ne direkt katılacak.

Zorlu maç öncesi iki takımın da, Şampiyonluk Grubu'nda 32'şer puanı bulunuyor.

Ancak 34 haftalık normal periyodu 56 puanla 3. tamamlayan Trabzonspor, Süper Final’e puanı ikiye bölününce 28 ile başladı. Beşiktaş ise 34 haftayı 55 puanla tamamladı. İkiye bölününce puanı 27,5 olan siyah-beyazlıların puanı talimat gereği 28’e tamamlandı. Bu akşamki maçın berabere tamamlanması durumunda Trabzonspor, yarım puan önde olduğundan 3. sırayı kapıyor. Yani Kara Kartal'ın, Avrupa'ya direkt gitmesi için mutlak kazanması gerekiyor.

Şampiyonluk Grubu’nu 4. sırada bitiren takım, Avrupa Ligi Grubu’nu ilk sırada bitiren ekip ile tek maçlık Avrupa mücadelesi verecek. Ancak Avrupa Ligi Grubu’nu Bursaspor 1. bitirirse, yeniş beyazlılar Türkiye Kupası’nda final oynadığı için ve bu nedenle Avrupa’yı garantilediği için Süper Final 4.’sü de Avrupa Ligi’ne gidecek.



Kartal'ın gözü Avrupa Ligi'nde



Süper Final'e kötü başlayan ve ilk 3 maçını yitiren, ancak daha toparlanıp puanlar alarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefini güçlendiren siyah-beyazlı ekip, bordo-mavili rakibini mağlup ederek, gelecek sezon bu kupaya doğrudan gitmeyi amaçlıyor.

Ev sahibi Beşiktaş'ta Veli Kavlak'ın kart cezası bulunurken, sakatlığı geçen Egemen'in sahadaki yerini alması bekleniyor. Bel spazmı geçiren Fernandes ve sakatlığı süren Necip'in durumları ise belirsizliğini koruyor.



Fırtına'ya beraberlik yetiyor



Normal sezonun 29. haftasında İnönü'de oynanan maçı 2-1 kazanan Trabzonspor'a bu kez beraberlik bile yetiyor. Rakibiyle aynı puana sahip olan Karadeniz Fırtınası, İnönü'den 1 puan daha çıkarırsa ikili averaj üstünlüğüyle UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılıyor.

Ligi üçüncü sırada bitirmeyi hedefleyen bordo-mavili takımda, sakatlığı süren Mustafa Yumlu'nun haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.



Yine kadınlar ve çocuklar izleyecek



İki takım arasındaki mücadeleyi, Beşiktaş'ın cezası nedeniyle statta yine sadece kadınlar ve yanlarında anneleri olmak şartıyla 12 yaş ve altı çocuklar izleyebilecek.

Galatasaray ile oynadığı maçta yaşanan taraftar olayları ve kötü tezahürat nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç seyircisiz oynama cezası alan siyah-beyazlı ekip, sahasındaki son maçı taraftarlarından yoksun oynayacak.

Böylece, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında bu sezon 1'i Trabzon'da, 2'si İstanbul'da olmak üzere 4 maçtan 3'ü sadece kadınlar ve çocuklar önünde oynanmış olacak.

Fiyapı İnönü Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama saati 20.00. Karşılaşmanın hakemi ise Fırat Aydınus.