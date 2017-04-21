UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş penaltılarla elendi

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla karşı karşıya gelen Beşiktaş, penaltılarda 7-6 yenilerek ligden elendi.

Vodafone Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmada Siyah-Beyazlı takım, maçın normal süresi ve uzatma bölümünü 2-1 önde tamamladı.

Beşiktaş'ın 27. dakikada Talisca'dan gelen ilk golü sonrası, 34. dakikada Lyon'dan Lacazette'in şutu, 1-1 beraberlik getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erirken, ikinci yarı sürerken 58. dakikada Talisca'nın kafa vuruşuyla Beşiktaş golü buldu.

Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile normal süresi tamamlanan karşılaşma sonrası uzatmalara geçildi. Uzatmaları aynı skorlarla önde bitiren Beşiktaş ve rakibi Lyon penaltılara geçti.

Siyah-Beyazlı oyuncular Babel, Cenk Tosun, Hutchinson, Tolgay Arslan, Talisca ve Necip Uysal penaltı atışlarını gole çevirirken, Tosic ve Mitrovic kaçırdılar.

Olympique Lyon'lu oyuncular Fekir, Tolisso, Ghezzal, Rybus, Valbuena, Diakhaby ve Gonalons da penaltı atışlarını gole çevirdi.

Penaltılarda Lyon karşısında 7-6 kaybeden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Celta, Manchester United ve Ajax UEFA da, Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen diğer takımlar oldular.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fransa temsilcisi Lyon, evinde Beşiktaş'ı 2-1 yenmişti.