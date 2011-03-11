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UEFA AVRUPA LİGİ 3. TUR İLK MAÇLARI YAPILDI ANKARA (A.A)

11 Mart 2011 02:10

-UEFA AVRUPA LİGİ 3. TUR İLK MAÇLARI YAPILDI ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçları bugün oynandı. Maçlarda şu sonuçlar alındı: Braga (Portekiz) - Liverpool (İngiltere): (1-0) PSV (Hollanda) - Glasgow Rangers (İskoçya): (0-0) Leverkusen (Almanya) - Villarreal (İspanya): (2-3) CSKA Moskova (Rusya) - Porto (Portekiz): (0-1) Twente (Hollanda) - Zenit Petersburg (Rusya): (3-0) Benfica (Portekiz) - Paris Saint Germain (Fransa): (2-1) Ajax (Hollanda) - Spartak Moskova (Rusya): (0-1) Dinamo Kiev (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere): (2-0) Karşılaşmaların rövanşı 17 Mart'ta oynanacak.

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