UEFA Avrupa Ligi 2017-2018 sezonu grup kuraları çekildi

İSTANBUL (DHA) Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci turnuvasında, grup eşleşmeleri belli oldu. Kupada Türkiye\'yi temsil edecek Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir\'in 4\'üncü torbadan katıldığı kura çekimi, Monaco\'daki Grimaldi Forum\'da gerçekleştirildi. Çekiliş sonucu 48 ekip, dörderli 12 gruba ayrıldı.

Medipol Başakşehir, C Grubu\'nda Braga (Portekiz), Ludogorets (Bulgaristan), Hoffenheim\'ın (Almanya) ile eşleştiği kurada, Atiker Konyaspor ise, I Grubu\'nda Salzburg (Avusturya), Marsilya(Fransa) ve Vitoria\'nın (Portekiz) rakibi oldu.

14-28 Eylül, 19 Ekim, 2-23 Kasım ve 7 Aralık tarihlerinde yapılacak grup karşılaşmalarında ilk 2 sırayı alan takımlar, adlarını son 32 turuna yazdıracak. Ekipler, son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak

eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

UEFA Avrupa Ligi finali, 16 Mayıs\'ta Fransa\'nın Lyon şehrindeki Lyon Stadı\'nda oynanacak.

Kura sonucu belirlenen 12 grup şöyle:

A Grubu: Villarreal (İspanya), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Astana (Kazakistan), Slavia Prag (Çekya)

B Grubu: Dinamo Kiev (Ukrayna), Young Boys (İsviçre), Partizan (Sırbistan), Skenderbeu (Arnavutluk)

C Grubu: Braga (Portekiz), Ludogorets (Bulgaristan), Hoffenheim (Almanya), Medipol Başakşehir (Türkiye)

D Grubu: Milan (İtalya), Austria Wien (Avusturya), Rijeka (Hırvatistan), AEK (Yunanistan)

E Grubu: Olympique Lyon (Fransa), Everton (İngiltere), Atalanta (İtalya), Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

F Grubu: Kopenhag (Danimarka), Lokomotiv Moskova (Rusya), Sheriff (Moldova), Zlin (Çekya)

G Grubu: Viktoria Plzen (Çekya), FCSB (Romanya), Hapoel Beer Sheva (İsrail), Lugano (İsviçre)

H Grubu: Arsenal (İngiltere), BATE (Belarus), Köln (Almanya), Kızılyıldız (Sırbistan)

I Grubu: Salzburg (Avusturya), Marsilya (Fransa), Vitoria (Portekiz), Atiker Konyaspor (Türkiye)

J Grubu: Athletic Bilbao (İspanya), Hertha Berlin (Almanya), Zorya (Ukrayna), Östersunds (İsveç)

K Grubu: Lazio (İtalya), Nice (Fransa), Zulte Waregem (Belçika), Vitesse (Hollanda)

L Grubu: Zenit (Rusya), Real Sociedad (İspanya), Rosenborg (Norveç), Vardar (Makedonya)

