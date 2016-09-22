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Spor

UEFA, Avrupa kupalarındaki Türk takımlarının maç saatlerini değiştirdi

Değişikliğin nedeni kış saati uygulamasından vazgeçilmesi...

22 Eylül 2016 16:36

Türkiye'de kış saati uygulamasının bu seneden itibaren yürürlükten kaldırılacak olması üzerine, UEFA tarafından Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizin bu sezon, 30 Ekim 2016 tarihinden sonra oynayacağı iç saha maçlarının başlama saatleri değiştirildi. Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden takımların deplasmanda oynayacağı maçların başlama saatlerinde ise değişiklik olmayacak.

UEFA'nın aldığı karara iç sahada oynanacak maçların yeni başlama saatleri şu şekilde olacak:

UEFA Şampiyonlar Ligi:

Beşiktaş - Napoli - 1 Kasım 2016 Salı - Başlama Saati: 20.45 (TSİ)

Beşiktaş - Benfica - 23 Kasım 2016 Çarşamba - Başlama Saati: 20.45 (TSİ)

UEFA Avrupa Ligi:

Fenerbahçe-Manchester United - 3 Kasım 2016 Perşembe - Başlama Saati: 21.00 (TSİ)

Fenerbahçe-Zorya Luhansk - 24 Kasım 2016 Perşembe - Başlama Saati: 19.00 (TSİ)

Atiker Konyaspor-Gent - 8 Aralık 2016 Perşembe - Başlama Saati: 19.00 (TSİ)

Osmanlıspor - FC Zürich - 8 Aralık 2016 Perşembe - Başlama Saati: 19.00 (TSİ)

 

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