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Spor

UEFA, Arsenal ve Real Madrid maçlarına ilişkin soruşturma başlattı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanan karşılaşmalarda yaşanan olaylar nedeniyle disiplin soruşturması açıldı

09 Mart 2017 13:46

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Arsenal ile Bayern Münih ve Napoli ile Real Madrid arasında yapılan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarına ilişkin disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.

Arsenal'e taraftar taşkınlığı, Bayern Münih'e sahaya yabancı madde atılması gerekçeleriyle soruşturma açıldı. Napoli'ye ise sahada futbolcuların üzerine lazer ışığı tutulması, tribünler arasındaki merdivenlerde boşluk bırakılmaması, sahaya yabancı madde atılması ve havai fişek patlatılması gerekçeleriyle soruşturma başlatıldı.

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