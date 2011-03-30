-UEFA: ''ARDA'NIN GOLÜ KİLİDİ AÇTI'' ANKARA (A.A) - 30.03.2011 - Türkiye (A) Milli Futbol Takımı'nın, Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Avusturya'yı 2-0 yendiği maç, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) internet sitesinde de yer buldu. Sitedeki haberde, ''kilidi açan'' ilk golü atan Arda Turan'ın ''krizi aştığımız için mutluyuz'' ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin bundan önceki son 2 maçında gol atamadığı hatırlatılan haberde, Almanya ve Azerbaycan'a yenilen takımın bu galibiyete ihtiyacı olduğu vurgulandı. Haberde Arda'nın, ''İlk golden sonra ikinciyi aradık, ikinci golü bulunca işler kolaylaştı. Kaleci Volkan'a penaltıyı kurtardığı için teşekkür etmemiz gerekiyor. Penaltıyı kurtarmasa son 5 dakika bizim için çok stresli olurdu'' sözlerine yer verildi. Haberde, milli futbolcu Hamit Altıntop'un, ''Kazanmayı hak ettik ancak en önemlisi genç futbolcularımızın kendilerine güveninin gelmesi ve aynı şekilde devam etmemiz'' dediği belirtildi. Habere göre, Almanya'nın Borussia Dortmund takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Nuri Şahin de maçtan sonra, ''Sabırsızlığımızı aşarsak daha iyisini yapabiliriz ancak bu deneyimsizlikten kaynaklanıyor. Amacımız 2. sırayı almak, Avusturya maçıyla bunun için önemli bir adım attık, sırada Belçika maçı var'' diye konuştu.