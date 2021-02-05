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Spor

UEFA, Ajax kalecisi Andre Onana'ya futboldan 12 ay men cezası verdi

05 Şubat 2021 13:30

Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax kalecisi Andre Onana doping ihlali nedeniyle UEFA tarafından 12 ay men cezası aldı. Hollanda kulübü resmi hesaplarından cezayı doğruladı.

Ajax'ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede kaleci Andre Onana'nın UEFA tarafından 12 ay men cezası aldığı belirtildi.

Cezanın doping ihlali gerekçesiyle geldiği kaydedildi. 24 yaşındaki kalecinin 30 Ekim 2020 tarihinde alınan idrar örneğinde doping içeren bir madde olduğu bildirildi. 12 aylık bu men cezasının hem kulüpler hem de milli takım maçlarında geçerli olduğu aktarıldı.

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