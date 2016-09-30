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Spor

UEFA açıkladı; Quaresma haftanın en iyi oyuncusu seçildi

Dinamo Kiev maçında kanatlarda görev yapan Ricardo Quaresma ve Caner Erkin, Devler Ligi’nde gecenin en iyi sonucuna ulaştı

30 Eylül 2016 17:17

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, UEFA'nın gerçekleştirdiği haftanın futbolcusu oylamasında Cristiano Ronaldo başta olmak üzere birçok yıldızı geride bıraktı.

UEFA’nın düzenlediği  'Şampiyonlar Ligi'nde 2. Haftanın Futbolcusu' seçiminde oylama sona erdi. Beşiktaş’tan Ricardo Quaresma’nın birinci olduğu oylamada Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo ikinci oldu.

Kullanılan oyların yüzde 41’ini alan Quaresma’dan sonra en çok oyu yüzde 31 ile Ronaldo aldı. Dybala yüzde 12 oy alırken diğer yıldızlar yüzde 10 oy oranına dahi çıkamadı.

Öte yandan, Dinamo Kiev maçında kanatlarda görev yapan Ricardo Quaresma ve Caner Erkin, Devler Ligi’nde gecenin en iyi sonucuna ulaştı. OPTA’ya göre rakip ceza sahası içine tam 27 orta yapan siyah-beyazlılar, ikinci haftalar baz alındığında kupada bu alanda en başarı takım olarak öne çıktı.

10 tane korner atan Beşiktaş’a 7’şer ortayla en çok katkı veren isimler Caner ile Quaresma oldu. Ancak bu ortalara sadece 2 kez şut olarak karşılık verilmesi ise sıkıntı çıkardı. 

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