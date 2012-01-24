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Spor

UEFA, 58. maddenin değişimine onay verdi

UEFA, bir defaya mahsus şike ve teşvik eylemlerine küme düşme yerine puan silme, para ve Avrupa kupalarından men cezaları verilmesi yolunda çıkacak kararı yerinde bulduğunu bildirdi.

24 Ocak 2012 02:00

T24 - UEFA, perşembe günkü genel kurulda, bir defaya mahsus şike ve teşvik eylemlerine küme düşme yerine puan silme, para ve Avrupa kupalarından men cezaları verilmesi yolunda çıkacak kararı yerinde bulduğunu bildirdi.


26 Ocak'ta Ankara'da yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi, şike ve teşvik eylemlerine karışanlara uygulanacak yaptırımlar konusunda UEFA'dan görüş isteyen Futbol Federasyonu'na onay çıktı.


UEFA, perşembe günkü genel kurulda, bir defaya mahsus şike ve teşvik eylemlerine küme düşme yerine puan silme, para ve Avrupa kupalarından men cezaları verilmesi yolunda çıkacak kararı yerinde bulduğunu bildirirken, alternatif olarak halen yürürlükte bulunan 58. maddenin uygulanmasına da karşı çıkmayacağını bildirdi.


Geçen hafta Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan toplantıdan sonra UEFA'ya bir yazı göndererek üç konuda garanti isteyen Futbol Federasyon'u beklediği yanıtı dün aldı. 58. maddenin bir defaya mahsus "by-pass" edilmesi için genel kurulun olağanüstü toplanmasının federasyonun iç işi olduğunu belirten UEFA, şikeye öngörülen cezaların taviz verilmeden uygulanmasının futbolun etik değerlerinin korunması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.


Şike ve teşvik konusundaki "sıfır tolerans" ilkesinin anımsatıldığı yazıda, TFF'nin taahhüt ettiği yol haritasının onaylandığı ancak Türkiye'de devam eden şike ve teşvik davasında suç işleyen kulüp ve kişilerin herhangi bir şekilde cezasız kalmasına göz yumulmasının düşünülemeyeceğini kaydetti.


Sezon öncesi Fenerbahçe'nin yerine Trabzonspor'u Şampiyonlar ligi’ne dahil eden UEFA'nın Futbol Federasyonu tarafından yapılacak şike incelemesi sonunda halen Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş ile Trabzonspor'un da herhangi bir şekilde ceza alması durumunda, disiplin müfettişliğini harekete geçirerek, kendi soruşturmasını başlatacağı, adı şike ve teşvik ile anılan takımlara 2 ila 5 yıl arası Avrupa kupalarından men cezası gelmesinin söz konusu olduğu öğrenildi.


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