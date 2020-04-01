UEFA, 55 federasyonla futbolun takvimini görüşecek

UEFA, bugün öğlen saatlerinde tüm federasyon temsilcileriyle ikinci kez video konferans gerçekleştirecek. Görüşmede, Avrupa futbolunun geleceğiyle ilgili önemli kararlar alınması bekleniyor.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in önderlik edeceği görüşmede iki hafta önceki toplantıdan sonra yaşanan gelişmeler, yerel liglerin başlangıç tarihleri, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde sezonun kalan karşılaşmaları, milli maçlar, oyuncu sözleşmeleri ve transfer dönemleri masaya yatırılacak.

Bilindiği gibi UEFA, hem maç tarihleri hem de gündemdeki diğer konuların çözümü için iki çalışma grubu oluşturmuştu.



Bu grupların yaptıkları çalışmaları da federasyonlarla paylaşacağı ve ortak bir yol haritası çizileceği bildirildi.