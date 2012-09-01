UEFA 27 kulüp hakkında soruşturma açtı

UEFA, hesaplarındaki şüpheler üzerine 27 kulüp hakkında disiplin soruşturması açıldığını duyurdu.

Rusya, Fransa, Almanya ve Türkiye dışında Avrupa'da transfer dönemi sona ererken açıklama yapan UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino söz konusu 27 kulübün 30 Eylül tarihine kadar hesaplarındaki şüpheli unsurları açıklamaları gerektiğini belirtti.

Kulüp isimlerinin birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

UEFA bu 27 kulübe Avrupa Kupaları'ndaki müsabakalar nedeniyle kazandıkları paraların ödemelerini de durdurdu.

Sercan Tezcanoğlu'nun Cnnturk.co'da yer alan haberine göre, geçen yıl da UEFA çok sayıda kulübü takibe almış ve sonuçta Macaristan'dan Györ, Yunanistan'dan AEK ve Türkiye'den Beşiktaş'ı finansal kurallara uymadıkları gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men etmişti.

Finansal Fair Play'in sıkıca uygulandığı bu günlerde tüm Avrupa'da geçen yıla göre yüzde 20 daha transfer ücreti ödendi. Örneğin İspanya'da transferlere yapılan harcama bir önceki yıla göre yüzde 35 azaldı.