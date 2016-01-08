UEFA, 2015 yılının en iyi 11'ini açıkladı

UEFA, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla 2015 yılının oylamayla seçilen en iyi 11'ini açıkladı. Açıklanan kadroda Barcelona’dan 5 oyuncu yer aldı.
Geçtiğimiz yılı UEFA Şampiyonlar Ligi dahil 5 kupayla kapatan İspanyol ekibi Barcelona'dan, Dani Alves, Pique, Andres Iniesta, Messi ve Neymar ilk 11'e seçildi.
Yılın 11'ine giren oyuncuların aldıkları oy sayıları şöyle:
Neuer (Bayern Münih): 379 bin 304
David Alaba (Bayern Münih): 433 bin 244
Sergio Ramos (Real Madrid): 330 bin 647
Dani Alves (Barcelona): 291 bin 611
Gerard Pique (Barcelona): 254 bin 279
Andres Iniesta (Barcelona): 401 bin 574
Paul Pogba (Juventus): 361 bin 421
James Rodriguez (Real Madrid): 260 bin 871
Lionel Messi (Barcelona): 448 bin 445
Neymar (Barcelona): 282 bin 327
Cristiano Ronaldo (Real Madrid): 260 bin 811