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Spor

UEFA, 2015 yılının en iyi 11'ini açıkladı

Geçen yılı 5 kupayla kapatan Barcelona'dan 5 oyuncu var

08 Ocak 2016 21:41

UEFA, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla 2015 yılının oylamayla seçilen en iyi 11'ini açıkladı. Açıklanan kadroda Barcelona’dan 5 oyuncu yer aldı.

Geçtiğimiz yılı UEFA Şampiyonlar Ligi dahil 5 kupayla kapatan İspanyol ekibi Barcelona'dan, Dani Alves, Pique, Andres Iniesta, Messi ve Neymar ilk 11'e seçildi.

Yılın 11'ine giren oyuncuların aldıkları oy sayıları şöyle:

Neuer (Bayern Münih): 379 bin 304

David Alaba (Bayern Münih): 433 bin 244

Sergio Ramos (Real Madrid): 330 bin 647

Dani Alves (Barcelona): 291 bin 611

Gerard Pique (Barcelona): 254 bin 279

Andres Iniesta (Barcelona): 401 bin 574

Paul Pogba (Juventus): 361 bin 421

James Rodriguez (Real Madrid): 260 bin 871

Lionel Messi (Barcelona): 448 bin 445

Neymar (Barcelona): 282 bin 327

Cristiano Ronaldo (Real Madrid): 260 bin 811

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