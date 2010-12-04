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Spor

UEFA 2010 YILIN TAKIMI ANKETİNDE ADAYLAR ARASINDA ÖZİL DE VAR ANKARA (A.A)

04 Aralık 2010 00:36

-UEFA 2010 YILIN TAKIMI ANKETİNDE ADAYLAR ARASINDA ÖZİL DE VAR ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - UEFA, 2010 Yılın Futbol Takımı adaylarını internet sitesinde açıkladı.  İnternet sitesi izleyicilerinin adaylara oy vermesinin istendiği, kullanılan oylar esas alınarak ''rüya takım''ın belirleneceğinin ilan edildiği duyuruda, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Diego Lugano da adaylar arasında yer alıyor.   10 mevkide toplam 75 futbolcunun aday olarak sunulduğu sitede, 5 de teknik direktör aday olarak bulunuyor.  Real Madrid'in Türk futbolcusu Mesut Özil de adaylar arasında yer aldı. 

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