T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

UEA/Birol: Küresel petrol talebi gelecek beş yıl içinde artacak

İstanbul, 6 Mart (DHA) -  ABD’nin Houston kentinden başlayan ve beş gün sürecek olan Cambridge Enerji Konferansı’nda, küresel petrol talebinin gelecek beş yıl içinde güçlü bir şekilde büyüyeceği ve Çin ile Hindistan'ın petrol talebinin küresel talebin yar

06 Mart 2018 16:59

İstanbul, 6 Mart (DHA) -  ABD’nin Houston kentinden başlayan ve beş gün sürecek olan Cambridge Enerji Konferansı’nda, küresel petrol talebinin gelecek beş yıl içinde güçlü bir şekilde büyüyeceği ve Çin ile Hindistan\'ın petrol talebinin küresel talebin yarısını oluşturacağı açıklandı.
Uluslararası Enerji Ajansı (EUA) İcra Direktörü Fatih Birol, Cambridge Enerji Konferansı’nda düzenlenen ilk basın toplantısında, petrol piyasasının gelecek beş yıllık beklentilerine ilişkin raporu açıkladı.
Raporda, küresel petrol talebinin gelecek beş yıl içinde güçlü bir şekilde büyüyeceği ve Çin ile Hindistan\'ın petrol talebinin küresel talebin yarısını oluşturacağı belirtildi.
OPEC dışındaki petrol ülkelerinin üretimlerinin gelecek beş yıl içinde ciddi şekilde yükseleceğine işaret edilen raporda, özellikle ABD, Brezilya, Kanada ve Norveç\'in üretiminde güçlü bir artış görüleceği ifade edildi.
Rapora göre, şist yağı, üretiminin artmasıyla birlikte, küresel petrol üretimin büyümesindeki en önemli kaynaklardan biri haline gelecek.
Öte yandan, uluslararası petrol fiyatlarının ise, önümüzdeki beş yıl içinde büyük bir şekilde artmaması ve varil başı yaklaşık 60 dolar seviyesinde kalması bekleniyor.
Konferansa, dünyanın dört bir yanından üç binden fazla hükümet ve devlet yetkilisi ile enerji uzmanı katılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mart DHAHoustonCambridge Enerji KonferansındaHindistanUluslararası Enerji Ajansı EUADirektörü Fatih Birol Cambridge Enerji KonferansındaRapordaOPECABD Brezilya KanadaNorveçRaporaKonferansa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24