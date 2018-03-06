UEA/Birol: Küresel petrol talebi gelecek beş yıl içinde artacak

İstanbul, 6 Mart (DHA) - ABD’nin Houston kentinden başlayan ve beş gün sürecek olan Cambridge Enerji Konferansı’nda, küresel petrol talebinin gelecek beş yıl içinde güçlü bir şekilde büyüyeceği ve Çin ile Hindistan\'ın petrol talebinin küresel talebin yarısını oluşturacağı açıklandı.

Uluslararası Enerji Ajansı (EUA) İcra Direktörü Fatih Birol, Cambridge Enerji Konferansı’nda düzenlenen ilk basın toplantısında, petrol piyasasının gelecek beş yıllık beklentilerine ilişkin raporu açıkladı.

Raporda, küresel petrol talebinin gelecek beş yıl içinde güçlü bir şekilde büyüyeceği ve Çin ile Hindistan\'ın petrol talebinin küresel talebin yarısını oluşturacağı belirtildi.

OPEC dışındaki petrol ülkelerinin üretimlerinin gelecek beş yıl içinde ciddi şekilde yükseleceğine işaret edilen raporda, özellikle ABD, Brezilya, Kanada ve Norveç\'in üretiminde güçlü bir artış görüleceği ifade edildi.

Rapora göre, şist yağı, üretiminin artmasıyla birlikte, küresel petrol üretimin büyümesindeki en önemli kaynaklardan biri haline gelecek.

Öte yandan, uluslararası petrol fiyatlarının ise, önümüzdeki beş yıl içinde büyük bir şekilde artmaması ve varil başı yaklaşık 60 dolar seviyesinde kalması bekleniyor.

Konferansa, dünyanın dört bir yanından üç binden fazla hükümet ve devlet yetkilisi ile enerji uzmanı katılıyor.