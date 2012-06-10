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Dünya

Udinese'nin Nijeryalı oyuncusu Obodo ülkesinde 150 bin euro fidye için kaçırıldı

Warri kentinde kilisenin önünden silahlı kişilerce kaçırılan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Obodo kiralık olarak Lecce formasını giyiyordu

10 Haziran 2012 12:16

İtalya Serie A takımlarından Udinese oyuncusu Christian Obodo'nun tatil için bulunduğu ülkesi Nijerya'da fidye için kaçırıldı.

Sabah saatlerinde ailesiyle birlikte bulunduğu Warri kentinde kilisenin önünden silahlı kişilerce kaçırılan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Obodo kiralık olarak Lecce formasını giyiyordu. Sezonun bitmesiyle soluğu ülkesinde alan Obodo'nun yine İtalya'da Pisa takımında top koşturan erkek kardeşi Kenneth Obodo, "Christian iyi durumda. Kaçıran kişilerle irtibat halindeyiz, biraz para istiyorlar" şeklinde konuştu.

Obodo'nun eniştesi Obidike Okechukwu ise, "Kimliğini bilmediğimiz silahlı kişilerce kaçırıldığında Christian kiliseye gidiyordu. Yalnızdı" dedi. Okechukwu ayrıca Obodo'nun fidye için kaçırıldığını belirterek, "Kaçıran kişiler sabah Christian'ın annesinin evini arayıp, 150 bin euro (yaklaşık 348 bin lira) istedi. Ancak bugün bankalar kapalı ve bu ödemenin yapılması mümkün değil. Bu nedenle anne çok endişeli" diye konuştu.

Obodo'nun kaçırılması İtalya'da da üzüntüyle karşılandı.

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