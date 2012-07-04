Ucuz petrol devri kapandı mı?

Petrol ihtiyacı ile petrol üretimi arasındaki makasın giderek açılması önümüzdeki on yılların üstesinden gelinmesi gereken en önemli problemlerinden biri olacak. Uluslararası Enerji Ajansı Baş İktisatçısı Fatih Birol, ucuz petrol devrinin kapandığını söylüyor.

Bu kara haber, otomobili olanlarla evini mazotla ısıtanların moralini bozuyor. Fatih Birol kendinden emin. Çünkü petrole talep hızla artıyor. 20 yıl sonra günde 12 milyon varil petrole daha ihtiyaç olacak. Ek ihtiyacın yarısı Çin’den kalanı da Hindistan’dan kaynaklanacak.

Peki, petrol arzı artan talebe ayak uydurabilecek mi? Almanya’nın tek petrol jeologu olan Profesör Wolfgang Blendinger uzun yıllar petrolcülük şirketleriyle çalışmış. Arz talep dengesini kurmanın hayal olduğunu ve en verimli petrol kaynaklarında bile verim düşmeye başladığını söylüyor.

Çıkarması zorlaşıyor

Ham petrolün büyük bölümü öteden beri, Güney Ural bölgesi ile Arabistan yarımadası arasındaki verimli alanlarda çıkarılıyor. Ham petrolün kolay çıkarılabildiği bu alanlar kuyularla kaplı. Ama uzmanlar zengin petrol rezervlerinin bulunduğu bu bölgelerde üretim doruğunun aşıldığını ve miktarın sürekli düştüğünü belirtiyorlar. Suudi Arabistan Petrol Bakanı Ali El Naimi gerekirse günlük petrol üretimini 9’dan 12 milyon varile çıkarabileceklerini söylüyor. Profesör Blendinger ise bunun petrol müşterisini yanıltmak için yapılan bir açıklama olduğu görüşünde.

Blendinger'e göre, kapasite sınırında üretim yapan Suudi Arabistan'ın el sürülmemiş rezervlerinin kalite açısından rafine edilmesi mümkün değil. On yıldır sonunun neye varacağını düşünmeden petrol çıkaran Suudi Arabistan kritik bir döneme giriyor

Uluslararası Enerji Ajansı da dünyanın en büyük petrol yataklarından çıkarılan miktarın her yıl %3 oranında azalacağını tahmin ediyor. Son yıllarda kutup bölgelerinde ve Brezilya açıklarındaki derin denizlerin altında ham petrol rezervlerinin keşfedilmesi umut kaynağı olmuştu. Profesör Blendinger bu haberlerin gerçekçi gözle değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor ve “Bunlar muazzam rezervler değil. Dünyanın bir haftalık ihtiyacını belki karşılayabilir. Dikkatli olup rakamları doğru analiz etmek ve oralarda gerçekten ne bulunduğunu bilmek gerekir" diyor.

Alternatif hidrokarbonlar

Kanada ve ABD'nin kayrak kayalıklarıyla kumlu topraklarındaki ham petrol miktarı çok daha fazla. Ama yüzeye yakın bölgelerdeki petrol, yüksek miktarda enerji ve su tüketerek çıkarılabiliyor ve aynı zamanda çevreye de zarar veriyor. Bu kaynakların tükenmez olmadığı da malûm. Azalan petrol geçici bir süre konvansiyonel olmayan hidrokarbonlarla ikame edilebilir. Ama sıvı petrol üretimindeki düşüş hızlandığı zaman Kanada’daki kayrak petrolünün miktarını en kısa zamanda günde 3 milyondan 6,7 ya da 8 milyon varile çıkarmak mümkün olmaz..

Petrol bir günde tükenmeyecek, tabii. Ama fiyatı devamlı artacak. Gelecekte çok daha az enerjiyle yaşamaya kendimizi alıştırmak zorundayız.

Uluslararası Enerji Ajansı Baş İktisatçısı Fatih Birol daha açık konuşuyor ve hareketlilik alışkanlıklarımızı değiştirmeye mecbur olduğumuzu söylüyor. (Deutsche Welle Türkçe)