Ucuz otomobil dönemi resmen başladı

15 Haziran 2009 tarihine kadar uygulanacak Bakanlar Kurulu kararına göre, net alanı 150 metrekare ve üzeri konut teslimlerinde katma değer vergisi (KDV) oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi. Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu Karar kapsamında teslim ettikleri konutlar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmeyecek.Özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı, 15 Haziran 2009'da kadar geçerli olmak üzere, ticari araçlarda yüzde 10'dan yüzde 1'e, motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen otomobillerde yüzde 37'den 18'e, 250 cm3'ü geçmeyen motosikletlerde yüzde 22'den 11'e çekildi.Özel Tüketim Vergisi Kanunu, yarı romörkler için çekiciler vergi oranı yüzde 1, 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şoför dahil) motorlu taşıtlar, otobüslerde yüzde 0, midibüs yüzde 1, minibüs yüzde 2, istiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 santimetreküpün (cm³) altında olanlarda yüzde 1, istiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³'ün altında olanlar yüzde 1, motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyen sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlar yüzde 1, motor silindir hacmi 1600 cm3'ügeçmeyenlerde yüzde 18, motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ügeçmeyenler yüzde 54, motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler yüzde 80 olacak.Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar içinde azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlarda (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler hariç); motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçmeyenlerde yüzde 1, motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçip 4000 cm³'ü geçmeyenlerde yüzde 47, motor silindir hacmi 4000 cm³'ü geçenlerde yüzde 71, kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlarda yüzde 1, diğerlerinde yüzde 1 olarak uygulanacak.Özel amaçlı motorlu taşıtlarda (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç), (örneğin; tamir araçları, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar) yüzde 1, yalnız kayıt ve tescile tabi olanlarda (itfaiye taşıtları hariç)fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatıyla donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçalarında yüzde 1, motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerleklitaşıtlarda (sepetli olsun olmasın) motor silindir hacmi 250 cm³'ü geçmeyenlerde 11, motor silindir hacmi 250 cm³'ü geçenlerde yüzde 32 olarak belirlendi.Kaynak kullanımı destekleme fonu kesitleri hakkındaki kararda yapılan değişikle de bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan finansman kredilerinde, ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla gerçek kişilere kullandırılan krediler, fon kesintisi oranı yüzde 10 olarak tespit edildi.