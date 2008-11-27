Ucuz meyve-sebze arayan halin yolunu tutuyor

Geçmiş yıllarda tüketicinin halden ürün alabilmesi için uygun ambalajlar olmadığını ve haldeki ürünlerin küfeyle ve ya büyük tahta kasalarla satışa sunulduğunu ifade eden İstanbul Yaş Meyve-Sebze ve Bostan Komisyoncuları Derneği (İSMEYDER) Genel Koordinatörü İbrahim Yanık, bundan böyle ürünlerin 3 kilodan başlayarak 20 kiloya kadar ulaşan ambalajlarda satışa sunulacağını söyledi. Tüketicilerin rahatça alışveriş yapabilmeleri için halin fiziki koşullarında bir takım iyileştirmeler yapılacağını belirten Yanık, "Bu düzenlemeler arasında, haftanın belli günlerinde hal yönetiminin belirlediği saatlerde tüketiciden otopark ücreti alınmaması, hale bankamatiklerin kurulması ve tüketicinin ürünleri rahatça almasını sağlayacak standların kurulması yer alıyor" dedi.Hal esnafının amacının manav ya da marketlerle rekabet etmek olmadığını vurgulayan Yanık, hallerin meyve-sebze fiyatlarını yükselttiği yönündeki yanlış imajı düzeltmeyi ve kriz döneminde tüketicinin yanında olmayı istediklerini söyledi. Yanık, perakende satış noktalarına göre halde en az yüzde 50 daha ucuza satılan yaş sebze-meyveye ilginin önümüzdeki dönemde daha da artmasını beklediklerini ifade ederek, "Bizde fiyatlar arz-talebe göre oluşuyor. Şu anda hem meyve hem de sebze çok bol, fiyatlar en az yarı yarıya ucuz" diye konuştu.Tüketicinin hale gelmesi için imkan dahilinde olan tüm kolaylıkları sağlayacaklarını anlatan Yanık, hallerde son 3 yıldır bir çok modernizasyon çalışması yapıldığını, İBB ile de tüketicilerin belli saatlerde hallerden rahatça alışveriş yapması için diyaloğa geçtiklerini söyledi. Hallerin güvenli olmadığı imajını da yıkmak istediklerini ifade eden Yanık, "Halde 300 kamera sürekli çalışır vaziyette. Güvenlik görevlileri araçların güvenliğini de sağlıyor. Artık insanlar rahatlıkla gelip ailesiyle alışveriş yapabilecek. Ayrıca İSMEYDER olarak esnafa da, bundan sonra belli saatler arasında vatandaşların alışverişe geleceğini, bu nedenle daha duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.Bu arada, İbrahim Yanık, tüketici talebini artırmak amacıyla İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) başlattığı "Alışveriş için gün bugün" kampanyasına da İSMEYDER olarak destek verdiklerini söyledi.

Halde meyve-sebze fiyatları

(25 Kasım 2008 - kilo / YTL) Ürün En düşük

fiyat En yüksek

fiyat Meyve Armut (Deveci) 2,20 4,50 Ayva 1,00 2,00 Ceviz 3,00 9,00 Elma (Amasya) 1,50 3,50 Kestane 2,00 5,00 Kivi (Yerli-Kutu) 7,00 12,00 Limon 1,00 2,50 Mandalina 0,80 2,00 Muz (Yerli) 1,00 2,50 Portakal 0,80 1,60 Üzüm (Çavuş) 2,00 5,00 Sebze Biber (Sivri-Sera) 1,00 2,50 Domates 1,10 1,60 Fasülye (Boncuk) 1,00 2,50 Havuç (Beypazarı) 0,40 0,80 Ispanak 0,50 1,20 Kabak (Bal) 0,50 1,00 Kıvırcık (Sandık) 3,00 10,00 Patates 0,80 1,30 Patlıcan 1,00 1.50 Salata (Çengelköy) 1,20 2,50 Soğan (Beyaz) 0,30 0,80