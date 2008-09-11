Ucuz konut 5 yıl daha hayâl

İnşaat firmaları önümüzdeki 5 yıldan oldukça umutlu; ancak, konut sahibi olmak isteyenlerin hızla değişen beklenti ve ihtiyaçları, gayrimenkul kuruluşlarının da önümüzdeki döneme yönelik yol haritalarını yeniden gözden geçirmek zorunda bırakıyor.



Çok katlı projeler



Bu dönemde, konut, ofis ve alışveriş merkezlerinin bir arada bulunduğu kompleks ve daha az alanda, daha çok dairenin yer aldığı çok katlı rezidans projelerine ağırlık verilecek. Yüksek arsa maliyetlerinden şikayet eden gayrimenkul kuruluşları ofis ve konut projelerinde fiyat avantajını dikine yaşamla yakalamaya çalışacak. Arsa maliyetleri, kentsel dönüşüm projelerinin de hız kazanmasını sağlayacak.



Alışveriş merkezi projeleri ise doygunluğa ulaşan İstanbul'un yerine, Anadolu şehirlerine kayacak.





Kredi kullanımı artacak



Konut kredisi kullanımı önümü/deki bes yılda yukarı doğru bir seyir izleyecek. Kredi faiz oranlan yurtiçinde ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere göre değişkenlik gösterse de, istikrar yakalandığı takdirde konut kredi kullanımında artış yaşanacağı belirtiliyor. Şu anda 31 milyar dolar seviyelerinde olan konut kredisi büyüklü¬ğünün önümüzdeki yıllarda 100 milyar dolara kadar çıkması bekleniyor.





İşte, önümüzdeki 5 yıla yönelik sektörün yol haritasını oluşturan sonuçlar:



■ Arsa fiyatlarının aşırı artması özel sektörün alt gelir grubuna yönelik ucuz konut projelerini askıya almasına yol açacak.



■ Ağırlıklı olarak çok katlı rezidans ve kompleks projeler uygulamaya konulacak,



■ Kentsel dönüşüm projeleri hız kazanacak. Bu projelerde Özel sektörün rolü artacak.



■ Konutlar küçülecek. 100 metrekarenin altındaki lüks dairelere ağırlık verilecek.



■ İnşaat firmaları yeni konut projelerine Anadolu Yakası'nda ağırlık verecek. Kartal'ın yıldızı iyice parlayacak.



■ Gayrimenkul kuruluşları rotayı yurtdışına çevirecek. Türkiye'de gerçekleştirilen projelerin benzerleri Avrupa, Ortadoğu ve Rusya'da uygulamaya konulacak,



■ Siyasi istikrarla birlikte konut kredi kullanımı artacak. 31 milyar dolar olan kredi portföyü 5 yılda, 100 milyar dolara

ulaşacak.



■ Sektörle birlikte entegre hizmet sektörü de gelişecek. Yaşamın başladığı projelerde tüm ihtiyacı karşılayan kuruluşlara müteahhit firmalar da katılacak.



■ Alışveriş merkezi yatırımları ise İstanbul'dan diğer illere kayacak.





