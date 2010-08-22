-''UCUZ KIYMA'' DA KIYMETE BİNDİ BURSA (A.A) - 22.08.2010 - Ramazan ayı dolayısıyla kırmızı ete yönelik talebin artması, ''bahar eti'', tavuk ve kafa eti ile fazla miktarda yağ katılmasıyla fiyatı düşürülen kalitesiz hazır kıymanın fiyatını yükseltti. Alınan bilgiye göre, Bursa'nın tarihi alışveriş merkezi olan Kapalı Çarşı'da, Ramazan ayı dolayısıyla özellikle hafta sonları oldukça yoğun geçiyor. Sahur ve iftar sofraları için Kapalı Çarşı'ya giden vatandaşlar, burada meyve ve sebze, et, süt ve ürünleri, hurma, bakliyat, baharat gibi birçok çeşitte gıda ürününü bulabiliyor. Çarşıda, kuzu pirzola 35, dana biftek 31, dana ve koyun kıyma 22-25 liradan satılıyor. Kuyruk eti 8, baş eti 10, böbrek 6, yürek 7, dana ciğer 16, kuzu ciğer 18, dana paça 2,5, kuzu kelle 6 liradan alıcı bulurken, kilosu 1,5 lira olan yemeklik piliç (kalça ve sırt kısımlardan oluşuyor) kilosu 1,5 ile 1 liralık çorbalık piliç de ilgi görüyor. Kırmızı etteki fiyat artışına bağlı olarak hazır kıymanın kilogram fiyatının 25 liraya kadar ulaşması, ramazan ayında ucuz kalitesiz kıyma olan talebi artırdı. Dana eti kıymasının kilosunun 20 liraya satıldığı geçen yılın ramazan ayında 6-7 liraya alıcı bulan hazır kıyma, bu yıl 11 liraya yükseldi. 11 liralık, içine ne karıştırıldığı tam bilinmeyen bu kıyma da büyük talep görüyor. -KIYMADA NELER OLABİLİYOR?- Bazı kasaplarda 11 liraya satılan hazır kıymada, hayvanların en kalitesiz bölümü olan ''bahar eti'', kafa ve tavuk eti ile yüksek oranda yağ ve soya bulunabiliyor. Bazı kasaplar hazır kıymaya, sakatat ürünleri de karıştırabiliyor. Bursa Kasaplar Odası Başkanı Muhsin Yıldız, vatandaşları kesinlikle hazır kıyma almamaları konusunda uyararak, şunları kaydetti: ''Ucuz kıyma olmaz. Bir dananın kemikli etinin maliyetinin 17 lira olduğu bir dönemde hazır kıymanın 11 lira olması, endişe vericidir. 16-18 liraya bile hazır kıyma satılıyorsa, mutlaka hile vardır. Ne karıştırıldığını tam olarak bilemiyoruz ancak tavuk eti, sakatat, yağ ve soya katıldığını tahmin ediyoruz. Diğer ürünlerin de katılmasıyla birlikte fiyat ancak düşürülebilir. Kesinlikle eti görerek, makinede çektirerek kıyma almalarını tavsiye ediyoruz. Kemiksiz kırmızı etin kilosu ortalama 24 liraya satılıyor. Yarım kilosu bile 10 lira etmezken, 11 liraya kıymayı nasıl yapıyorlar?''