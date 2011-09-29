-Ucuz kıyafet kaliteyi düşürüyor ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Alım gücü düşen insanların, fiyatlarının düşük olması ve sunulan seçeneklerin fazla olması nedeniyle ucuz üretilen kıyafetlere yönelmeleri, tekstil üreticilerini olumsuz etkilerken, kalitenin de düşmesine neden oluyor. Avrupa modasına uygun üretim yapan tekstil firmalarından bazıları, Ankara'ya direk uçak seferlerinin olmaması nedeniyle yurt dışına açılmadıkları için merkezlerini İstanbul'a taşınmayı tercih ederken, bazıları da ucuz ürettikleri kıyafetleri düşük fiyatlı satan firmalarla yarışmakta zorlandıkları için zarar ediyor. Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Genel Sekreteri Fulden Güney, kadın giyimde Türkiye'de öncü olan Ankara tekstilini canlandırmak amacıyla dernek olarak çeşitli kararlar aldıklarını belirterek, ''Ancak, alım gücü düşen insanlar, ucuz üretilen kıyafetlerin çeşitli olması nedeniyle markalaşmış firmaların ürünlerini almıyorlar. Bu da firmaların zarar etmesine neden oluyor'' diye konuştu. Tekstil sektörünün ucuz kıyafet üretimi nedeniyle zor bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Güney, ''Yaklaşık 300 kişi çalıştıran markalaşmış bir giyim firması, alım gücü düşen insanların ucuz üretilen kıyafetleri tercih etmesi nedeniyle küçülmeye gidiyor. Ucuz kıyafet üreten tekstil firması da bünyesinde en fazla 5 kişi çalıştırıyor'' dedi. Güney, Türkiye'de en fazla istihdamın sağlandığı tekstil sektöründe, satışlarını arttırmak isteyen firmaların ucuz kıyafet üretimini tercih etmesinin tekstilde kaliteyi düşürürken, istihdam olanaklarını da azalttığını söyledi. Uzmanların, kalitesi düşen kumaşların bir çok hastalığa neden olduğu uyarılarını anımsatan Güney, tüketicilerin bu konuda daha duyarlı olmalarını istedi. Güney, ucuz kıyafet üretimine direnen firmaların da kalitesinden ödün vermediği ve işçi çıkarmadığı için zararına satış yapmak zorunda kaldğını kaydetti.