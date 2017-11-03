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Ekonomi

'Ucuz et'i sadece bu iki market satacak

8 firmanın ucuz et satışı için kuruma başvuruda bulundu

03 Kasım 2017 13:25

ESK, ucuz et satışı yapılacak marketlerin A101 ve BİM olduğunu açıkladı. Kıymayı 29, kuşbaşını 31 liradan satacak bu marketler, belirtilen fiyatlar ve ürünler dışında taze kıyma ve kuşbaşı satışı yapamayacak.

Et ve Süt Kurumu (ESK), marketlere 'ucuz et' satışı ile ilgili sürecin tamamlandığını, satış yapılacak şirketlerin belirlendiğini açıkladı.

Dünya'nın haberine göre, ESK'dan yapılan açıklamada 8 firmanın ucuz et satışı için kuruma başvuruda bulunduğu, bu firmalardan A101 ve BİM'in satış için uygun bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Söz konusu iki firmayla sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşme gereği, bu firmalara Kurumumuzdan karkas et sevkıyat işlemlerine başlanmıştır. Firmalar; 81 ildeki bütün marketlerinde, Kurumumuzdan aldıkları dana karkas etlerden ürettikleri kıymayı 29 liradan ve kuşbaşını 31 liradan taze olarak satışa sunacaklardır. Bu ürünlerin şoklanmış veya don olarak satışı yapılmayacaktır. Söz konusu marketler, sözleşme kapsamında belirtilen fiyatların ve ürünlerin dışında taze kıyma ve kuşbaşı satışı yapmayacaktır" ifadesine yer verildi.

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