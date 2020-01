Ucuz et satışı başlıyor

Et ve Süt Kurumu, KDV dahil kıymayı kilogramı 29 liradan ve kuşbaşını ise kilogramı 31 liradan Türkiye'nin 81 ilinde kendi satış noktalarının tamamında satmayı taahhüt eden zincir marketlere, taze dana karkas et satışına 1 Kasım'dan itibaren başlayacak.

Et ve Süt Kurumu (ESK), ucuz et satışına ilişkin çalışmalarını tamamladı. Konuya ilişkin duyuru, kurumun internet sitesinde yayımlandı.



Duyuruya göre, ESK, KDV dahil kıymayı kilogramı 29 liradan ve kuşbaşını ise kilogramı 31 liradan Türkiye'nin 81 ilinde kendi satış noktalarının tamamında satmayı taahhüt eden zincir marketlere taze dana karkas et satacak.



İstekli olan marketlerden taze dana karkas et için fiyat teklifleri yarın saat 17.00'ye kadar alınacak. ESK tarafından gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra 1 Kasım'dan sonra marketlere et satışına başlanacak.



Marketlerde satışı yapılacak ürünler, 0,5 kilogramlık ambalajlarda olacak. Ürünler taze olarak tüketime sunulacak olup şoklanmış veya donmuş halde satışı yapılmayacak.



Talep etmeleri halinde istekliler sözleşme örneğini Kurumdan alabilecek ve sözleşme imzalandığı tarihten itibaren zincir marketlerde başka kıyma ve kuşbaşı ürün satılmayacak.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, hafta sonu yaptığı açıklamada, vatandaşların et ihtiyaçlarını ucuz ve uygun fiyatla karşılayabilmeleri için çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirtmişti.