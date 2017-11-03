"Ucuz et kararı sektörü olumsuz etkiledi"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "ette gümrük vergilerinin indirilmesi, lop et ithali ve marketlerle anlaşma yapılarak ithal etle ucuz et yedirme" kararlarının sektörü olumsuz etkilediğini açıkladı.

Kırmızı ette ekimde üretici fiyatları düşerken market fiyatlarının arttığını anlatan Bayraktar, "Kurban Bayramı sonrası talepte yaşanan düşme, 'ette gümrük vergilerinin indirilmesi, lop et ithali ve marketlerle anlaşma yapılarak ithal etle ucuz et yedirme' kararları ve söylemleri sektörü olumsuz etkiledi" diye konuştu.

Ekimde, üreticide kuzu eti fiyatının yüzde 4.55 düşüşle 33 lira 62 kuruştan 32 lira 9 kuruşa, dana eti fiyatının yüzde 6.48 gerilemeyle 27 lira 47 kuruştan 25 lira 69 kuruşa indiğini belirten Bayraktar, buna karşın markette, ekimde kuzu eti fiyatının değişmediğini ve 53 lira 65 kuruşta kaldığını, dana eti fiyatının yüzde 4.01 artışla 40 lira 52 kuruştan 42 lira 14 kuruşa çıktığını kaydetti.

Bayraktar, üreticide dana etinin ortalama kilogram fiyatının 25 lira 69 kuruş olmasına rağmen bazı illerde 23 liraya kadar düştüğüne dikkati çekerek, "Alıcıların fiyatları aşağılara düşürmek için üreticilerle pazarlık yaptığı ya da vadeli almaya çalıştığı bilinmektedir. Görüldüğü gibi ithalat üreticide fiyatları düşürmüştür. Buna karşın, ithalata rağmen markette fiyatlar artmıştır. Bunun önlemleri alınmalıdır. Et ve Süt Kurumunun (ESK) yerli besi hayvanıyla besicilik yapan üreticimizi ithalata karşı korumak için açıkladığı karkasta kilogram başına 25 liralık alım fiyatı artırılmalı" değerlendirmesinde bulundu.

"Hayvan başına 100 lira destek verilmeli"

Üreticinin karkas kilogram maliyetinin 27 lira 57 kuruş olduğunu dile getiren Bayraktar, "Sektörde üreticinin besiciliğe devam etmesi için en azından hayvan başına 500-600 lira kazanması gerekir. Besicimizin hayvan başına 500 lira dolaylarında bir kazanç sağlayabilmesi için besiye alınan hayvan başına 100 lira destek verilmelidir" diye konuştu.

Bayraktar, ekimde markette 33 ürünün 19'unda fiyat artışı, 8'inde fiyat azalışı, üreticilerde ise 29 ürünün 15'inde fiyat artışı, 9'unda ise fiyat düşüşü meydana geldiğini vurgulayarak, markette 6, üreticide 5 üründe fiyatların değişmediğini söyledi. Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ekimde fiyatı en fazla artan ürün, marketlerde kabak, üreticilerde ise domates iken, fiyatı en fazla düşen ürün, marketlerde ve üreticilerde kuru soğan oldu. Fiyat düşüşü yüzde 15,13 ile en fazla kuru soğanda meydana gelmiştir. Kuru soğandaki fiyat düşüşünü, yüzde 11,26 ile limon, yüzde 10,02 ile elma izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 65,61 ile kabakta görüldü. Kabaktaki fiyat artışını, yüzde 62,56 ile domates, yüzde 43,81 ile patlıcan, yüzde 22,52 ile yeşil fasulye takip etti."