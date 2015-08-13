Ucuz enerji enflasyonu düşürdü



Enerjinin ucuzlaması temmuz ayında Almanya'nın enflasyon oranını daha da düşürdü. Bir önceki yılın aynı ayına göre enflasyon yüzde 0,2'ye geriledi. Mayıs ayında hayat pahalılığı artış hızı yüzde 0,7 olmuş ve haziranda yılbaşından bu yana ilk kez düşüş göstermişti. Enflasyonun yeniden sıfır çizgisine yaklaşması para politikasından sorumlu olanları endişelendiriyor.

Enerji hammaddesi fiyatlarındaki düşüş devam ederken, enflasyonun bastırılmasında en önemli rolü ucuz akaryakıt oynadı. Akaryakıt fiyatlarından arındırılmış enflasyon oranı Federal İstatistik Kurumu tarafından yüzde 1,0 olarak açıklandı. Gıda fiyatlarındaki artış hızı kesildi ve haziran ayında yüzde 1,0'e kadar azaldı.

Büyük kentlerdeki nüfus artışına bağlı olarak kiraların da tırmanmaya başladığı Almanya'da bazı hizmetlerin zamlanmasına yılbaşında yürürlüğü giren asgari ücret uygulaması neden gösteriliyor.

Deflasyon endişesi yersiz

Bu yılın toplu sözleşmelerindeki ücret zamları enflasyonun oldukça üzerine çıktığından satın alma gücü arttı, geçim maliyeti azaldı. Fiyat istikrarı limiti olarak benimsediği yüzde 2'lik enflasyon hedefinin onda birine inen hayat pahalılığı artış hızı Avrupa Merkez Bankası'nı endişelendiriyor. Merkez bankası enflasyonu hedeflenen orana çekebilmek için ayda 60 milyar Euro'luk devlet tahvili satın alıyor.

Ekonomi uzmanları henüz deflasyon, yani fiyatların geniş çapta düşmesi tehlikesinin bulunmadığını belirtiyor. Alman Yeniden İmar Bankası'nın baş iktisatçısı Jörg Zeuner enflasyondaki düşüşün enerjinin anormal ölçüde ucuzlamasından kaynaklandığını ve ham petrol fiyatlarındaki oynamaların daha uzun süre tüketim malı fiyatları üzerinde etkili olacağını söyledi.

Commerzbank'ın baş iktisatçısı Jörg Krämer de benzin ve kalorifer yakıtının ucuzlaması nedeniyle enflasyonun durma noktasına yaklaştığını, ekonomik olarak deflasyondan söz etmenin anlam taşımadığını ve petrolün ucuzlamasından memnuniyet duyulması gerektiğini ifade etti.