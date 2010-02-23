Ucuz elektrik kullanma fırsatı

T24 - Kurumsal elektrik tüketicilerine indirimli abonelik fırsatı sunan 'serbest tüketici' limiti yıllık 480 bin kilovatsaatten 100 bin kilovatsaate düşürüldü





Küçük ve orta boyutlu işletmelere de ucuz elektrik kullanma imkanı tanındı. Serbest tüketiciler, elektrik üreticileriyle doğrudan görüşme yapıp ikili anlaşmalarla yüzde 10-20 indirim yaptırabiliyor. Zaman'ın haberine göre öte yandan yeni limitten, aynı ilde veya farklı illerde şubesi bulunan işletmeler, toplam tüketimlerini birleştirerek de yararlanabilecek.



Elektrik fiyatları 1 Ocak'tan itibaren yüzde 1,3 oranında zamlanmıştı. Yeni tarifeyle elektriği en pahalı ticarethaneler kullanıyor. Vergi ve TRT payı hariç yeni tarifeyle ticarethaneler 1 kilovatsaat elektriği 25,2 kuruşa alıyor. Meskenler 1 kWh elektriğe 21,6 kuruş, sanayi aboneleri ise 19,5 kuruş ödüyor. Ancak serbest tüketiciler, elektrik üretim şirketleriyle fiyat pazarlığı yapma hakkına sahip. Bu durumda fiyat hatırı sayılır oranda düşebiliyor. Enerji Bakanlığı ve EPDK kaynaklarından alınan bilgiye göre elektrikte serbest tüketici limitinin düşürülmesi, en çok ticarethanelerin işine yarayacak. Sebebi ise elektriğin en pahalı ticarethanelere satılıyor olması. Serbest tüketici olan şirketler, sadece iletim ve dağıtım payı ödüyor. Sistemin arıza ve benzeri sorunları ise yine dağıtım şirketi tarafından karşılanıyor. İkili anlaşma yapan şirket, tükettiği elektriği havuz üzerinden alıyor. Üretim şirketi de taahhüt edilen elektriği sisteme veriyor. Aynı kaynaklara göre, bir önceki yıl tüketimi 100 bin kilovatsaatin altında olan tüketiciler de 2010 yılı için taahhütte bulunmaları halinde serbest tüketici sayılacak. Ancak bu tüketim rakamı gerçekleşmezse aradaki fark işletmeden tahsil edilecek.



Elektrikte serbest piyasaya geçiş için uygulamaya konulan serbest tüketici limiti ilk olarak 9 milyon kilovatsaat ile başlamıştı. Geçen yıl 480 bin olan limit, bu yıl için 100 bin kilovatsaate çekildi. Nihai hedef ise herkesi serbest tüketici kapsamına dahil edip, tüketicilere istediği üreticiden elektrik alma imkanının tanınması. Bu şekilde fiyat rekabeti de sağlanmış olacak.







