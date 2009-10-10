Ucuz elbiseye hücum!

İstanbul’da İkitelli’de açılan bir mağazada, ucuz ürün satılması izdihama yol açtı. Geceden itibaren kapıda bekleyen müşteriler, mağazanın açılmasıyla birlikte içeri hücum etti. Giysileri buvullara dolduran müşteriler, ürünlerin yarım saatte tükenmesine neden oldu.



İstanbul İkitelli'de açılan mağazada ucuz giysi satılması izdihama neden oldu.



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Adını Merter, Osmanbey ve Laleli semtlerinin baş harflerinden alan MOL, 13. mağazasını ''9 TL'ye Tüm Aile Giyinecek'' sloganıyla başlattığı kampanyayla İkitelli'de açtı.

Mağazaya geceden gelen vatandaşlar beklemeye başladılar. Mağaza önünde saatlerce bekleyen binlerce kişi, “Açın” ve “Bizi içeri alın” şeklinde bağırdılar.

Mağazanın saat 11.00'de kapılarının açılmasıyla beraber içeriye giren vatandaşlar satılan tekstil ürünlerine hücum etti.

Yaklaşık yarım sat içerisinde tüm ürünler tükenirken izdiham yaşandığı gözlendi.

Kampanya kapsamında stoklarla sınırlı olan bir adet bayan takım elbise 3 liradan, 1 adet erkek takım elbise 3 liradan, 1 adet gömlek 1 liradan, 1 adet kravat 1 liradan, 1 adet pantolon 1 liradan ve 1 adet t-shirt 10 kuruştan satıldı.

Özdemir: Yerli malı ürün alınsın diye

NTV’ye konuşan MOL mağazalarının CEO'su Oktay Özdemir, yerli ürünlerin alınmasını teşvik etmek amacıyla çok ucuza satış yaptıklarını söyledi.

Özdemir, “Herkesi üretime davet ediyoruz. Yeniden istihdam artsın diye böyle bir indirim yaptık. Türkiye’de üretilen ürünlerin alınmasını istiyoruz” dedi.

Ürünlerin çok kısa sürede satıldığını söyleyen Özdemir, “Ürünü alamış fakat ismini yazdıran herkes hafta içinde aynı fiyata alışveriş yapabilecek” dedi.

Mağazalarında psikolog bulundurdukların belirten Özdemir, “Ancak bugün psikolog işe yaramazdı” dedi.

Özdemir, elde ettikleri gelirleri şiddette maruz kalan kadınlar için kullanacaklarını kaydetti.

Özdemir, 15 Kasım’da da Almanya’da mağaza açacaklarını sözlerine ekledi.