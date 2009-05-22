Ucuz cep devri kapanıyor

Gelir Vergisi Yasası'na eklenen madde ile cep telefonunda alınan en düşük ÖTV 40 lira olacak



Cep telefonlarının ithalinde gösterilen tutar üzerinden hesaplanan ÖTV'nin, 40 liradan az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine cep telefonu için 40 lira vergi alınacak. Bakanlar Kurulu, bu tutarı sıfıra kadar indirmeye, 3 katına kadar artırmaya yetkili olacak.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemeyle ilgili bilgi verirken, yıllık ortalama 15 milyon cep telefonu ithal edildiğini belirtti. “Cep telefonları için ÖTV yüzde 20 ama gümrüklerde beyan edilen miktar çok düşük” diyen Şimşek, bu istismarın önüne geçmek için düzenleme yaptıklarını söyledi. Şimşek, “Çok düşük gösteriliyor. Ortalama 75 liralık bir matrah beyan edilmiş. Bugün piyasadaki cep telefonları açısından baktığımız zaman son derece düşük. Bu istismarın önüne geçmek için böylesine maktu düzenleme yaptık” diye konuştu.



CHP Genel Saymanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in, “Cep telefonu ithali yapan büyük firmalar, sahte fatura mı düzenliyorlar? Nasıl düşük gösteriliyor?” diye sorması üzerine Maliye Bakanı Şimşek, fiili durumu ifade ettiğini söyledi.



‘Caydırıcı adaletsiz düzenleme’



Özyürek, “Bakanlar Kurulu'nun yetkisini kullanarak, 40 liralık vergiyi 5 katına kadar artırması durumunda 200 lira olacağını, şu an piyasada 100 liraya cep telefonu satıldığını” belirterek, “Demek ki artık ucuz telefon devri bitecek. Ucuz cep telefonların satışını caydıran, adaletsiz bir düzenleme” dedi.



Maliye Bakanı Şimşek, milletvekillerinin soruları üzerine, “Ülke ismi vermek istemiyorum ama bazı ülkelerden gerçekten çok düşük beyanlarla cep telefonları sokuluyor Türkiye'ye. İstismar konusu oluyor” diye konuştu.



Milletvekillerinin önerilerine Maliye Bakanı Şimşek'in de katılmasıyla, Bakanlar Kurulunun cep telefonundaki 40 liralık vergiyi 5 katına kadar artırmaya yetkisi, 3 katı olarak değiştirildi.



Tasarının maddeleri üzerinde görüşmeler devam ediyor.

