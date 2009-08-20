Ucuz benzin rüyası kısa sürdü





Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasının bitmesine bir hafta kala benzinde bir depo doldurmanın maliyeti 10,5 lira arttı. Uygulamanın başladığı gün 3,05 lira olan benzinin litre fiyatı 3,26 liraya kadar yükseldi.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) akaryakıt sektöründe fiyatların dengeye oturmasını amaçlayan 'tavan fiyat' uygulaması tüketicilere yaramadı. <br> <br>2005’ten itibaren serbestleşen akaryakıt fiyatlarına ilk müdahalesini yapan EPDK'nın uygulaması fiyatlarda düşüş yaratmak yerine maliyetlerin artmasına neden oldu.



Akaryakıt bayi tavan fiyatı uygulamanın ilk gününde 95 oktan kurşunsuz benzin için litre başına 3,05 lira, motorin için 2,49 lira, kırsal motorin için 2,35 lira olarak belirlendi.



Haziran sonunda tavan fiyat uygulamasının başlamasından sonra benzinin litre fiyatı 14 Temmuz'da 2,92'ye kadar düştü.



Ancak art arda gelen zamlar sonrasında benzinin litre fiyatı bugün itibariyle 3,26 TL'ye kadar yükseldi.



TAVAN FİYAT SONRASI MALİYET 10 LİRAYI AŞTI



14 Temmuz'da 50 litrelik bir depo 146 liraya dolarken, bugün aynı depoyu doldurmanın maliyeti 163 liraya çıktı. Litrede 34 kuruşluk artış, depo doldurma maliyetini 17 lira yükseltti. <br> <br>Tavan fiyat uygulamasının başladığı güne göre bakıldığında ise depoda 10,5 liralık bir maliyet oluştu.



ÜÇ ZAM, DÖRT İNDİRİM



EPDK Ağustos ayında benzine üç kez zam, dört kez indirim yaptı. Ağustos başında 3,29 liraya kadar çıkan benzine 3 Ağustos'ta 3 kuruş, 6 Ağustos'ta 5 kuruş, 12 Ağustos'ta 1 kuruş zam yapıldı.



AĞUSTOS'TA 1 KURUŞ UCUZLADI



İndirimlerse 9 Ağustos'ta 3 kuruş, 14 Ağustos'ta 4 kuruş, 17 Ağustos'ta 1 kuruş ve 20 Ağustos'ta 2 kuruş olarak gerçekleşti. Bir başka deyişle Ağustos ayında benzin sadece 1 kuruş ucuzlamış oldu. <br> <br>28 Haziran'da uygulamaya giren tavan fiyat uygulaması petrol piyasasında iki ay süreyle yürürlükte olacak. Buna göre uygulama önümüzdeki hafta sona erecek. <br> <br>