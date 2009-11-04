Ucuz 504 konuta 6 bin kişi başvurdu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Kayabaşı’nda yapılacak 60 bin konutluk uydukentte yoksullara ayrılan 504 adet konutun kurası çekildi



İstanbul’da üç yıldır ikamet eden, kendisine, eşine ve çocukları üzerine evi olmayan ve sosyal güvencesi olmayan kişilere ayrılan konutlara 6 bin 320 kişi başvurdu. Çekilen kurada kazanan 504 kişi, 45 ve 47 metrekarelik 1+1 tipindeki konutlar için peşinat vermeyecek, 280 ay boyunca ayda 100 lira taksit ödeyecek.



‘280 TL’lik evlere başvurun’



TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, çoğu başvuru sahibine ev veremeyecekleri için üzgün olduğunu belirterek, “Buradan hak sahibi olamayanlar, bundan sonra yine alt gelir grubuna da müracaat edebilirler. Orada da 280 ile 600 lira arasındaki taksitler olacak” dedi. Bayraktar, şunları söyledi:

“Zenginlere yaptığımız konutlardan kazandığımız paralarla alt gelir grubuna ve yoksullara yönelik bu atağımızı sürdüreceğiz. İnşallah imkânlar el verir de yoksul insanlarımızın tamamını bir yuvaya kavuştururuz. TOKİ’nin görevi alt gelir grubunu ve yoksulları ev sahibi yapmaktır. Yoksul vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak boynumuzun borcudur.”



‘Ticareti olmaz’



Kura çekimi öncesinde tele-konferans sistemiyle salondakilere hitap eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Tüm başvuruları çok sıkı bir şekilde denetledik. Ev çıkan vatandaşlarım inşallah bunu ticari amaçla kulanmaz. Ticari amaçla kullananlar gerçek ihtiyaç sahiplerine çok büyük haksızlık yapmış olurlar. Ticari amaçla kullananlara izin vermememiz lazım” dedi.



Seçimlerde 100 lira taksitle konut yapma sözünü verdiklerini belirten Erdoğan, “Hiçbir geliri olmayan, köprü altında, sokakta kalmış vatandaşlarımızı ne yaparız endişesi içindeydim. Şu anda bu sözümüzü yerine getirmeye başlıyoruz” diye konuştu.