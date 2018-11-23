Uçuşu iptal edilen bakan, protesto için kıyafetlerini yaktı!

Pakistan’ın özerk Gilgit-Baltistan bölgesinin turizm bakanı Fida Hüseyin, İslamabad Uluslararası Havaalanı’ndan kalkacak uçağının iptal edilmesini kıyafetlerini yakarak protesto etti. Yaktığı ceketin ‘pahalı’ olduğunu söylerken ve havalimanını görevlilerini azarlayıp iterken görüntülenen bakan ‘yanlış davranış’ gerekçesiyle Yüksek Mahkeme’de ifade verecek.

Bakan Hüseyin, Pakistan Uluslararası Havayolları’nın 07.00’deki İslamabad-Gilgit uçuşunu kötü hava koşulları önce ertelemesi, sonra da iptal etmesi üzerine öfkesine hâkim olamamış, başka uçakların kalkması nedeniyle “Hava kötü diyorsunuz. Bir uçak için hava iyi, başka uçak için kötü mü?” diye bağırmaya başlamıştı.

Ardından da terminal binasının ortasında kıyafetlerini yakıp ellerini uzatarak kendisine kelepçe takılmasını istedi. Bakan görüntülerde, ‘yaktığı kıyafetler arasında pahalı bir ceketin de bulunduğunu’ söylüyordu.