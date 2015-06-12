Uçuşlarda el bagajlarına yeni standart

Havayolu yolcularının yanlarında taşıdığı el bagajları standart ölçüde olacak. Ölçüyü aşan ücret ödeyecek.

Havayolları yeni düzenlemeye uydukları takdirde, yolcu beraberinde taşınan bagajların maksimum ölçüleri 54.6 santim yükseklik, 34.3 santim genişlik ve 19 santim derinlik şeklinde olacak.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, uçakla seyahatte yolcuların kayıtlı bagaj yanı sıra uçak içine yanlarında götürecekleri el bagajları için her havayolunun farklı bir standart getirmesinin yol açtığı sorunlar çözülüyor.

Airnews’in haberine göre yolcular beraberindeki fazla bagajların havayollarının müsade ettiği miktarı aştıkları takdirde daha fazla ödemeyle karşılaşacaklar. Hava trafiğinin yüzde 83’ünü elinde bulunduran ve 260 tarifeli sefer yapan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) taslağı hazırladı.

IATA Başkan Yardımcısı Tom Windmuller konuyla ilgili olarak “Kabin içine alınacak bagajlarda optimum bir standardın getirilmesi el bagajlarında farklı standart ve ölçülerin olması probleminin çözümüne yeni bir düzen ve ortak bir akıl getirecek. Biliyoruz ki mevcut durum yolcuların öfkesine neden oluyor. Bu çalışma daha iyi bir yolculuk deneyimi için öncülük yapacak ve havayolları arasındaki uyumsuzlukları da düzeltecek” ifadelerini kullandı.