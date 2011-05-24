T24 LogoT24 Logo
Dünya

UÇUŞLARA YANARDAĞ ENGELİ AMSTERDAM/LONDRA (A.A)

24 Mayıs 2011 03:17

-UÇUŞLARA YANARDAĞ ENGELİ AMSTERDAM/LONDRA (A.A) - 23.05.2011 - İzlanda'da Grimsvötn Yanardağı'nın kül püskürtmeye başlamasının ardından Hollanda'nın KLM havayolları İngiltere'ye yapacağı 16 uçuşu, İngiliz Havayolları ise İskoçya'ya yapacağı tüm uçuşları iptal etti. Air France-KLM'nin bir parçası olan KLM, İngiltere'nin 4 kentine yapılacak 16 uçuşun İzlanda'daki volkanın püskürttüğü kül yüzünden iptal edildiğini bildirdi. İngiliz Havayolları ise yarın sabah Londra ile İskoçya arasında yapılacak tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24