-UÇUŞLARA YANARDAĞ ENGELİ AMSTERDAM/LONDRA (A.A) - 23.05.2011 - İzlanda'da Grimsvötn Yanardağı'nın kül püskürtmeye başlamasının ardından Hollanda'nın KLM havayolları İngiltere'ye yapacağı 16 uçuşu, İngiliz Havayolları ise İskoçya'ya yapacağı tüm uçuşları iptal etti. Air France-KLM'nin bir parçası olan KLM, İngiltere'nin 4 kentine yapılacak 16 uçuşun İzlanda'daki volkanın püskürttüğü kül yüzünden iptal edildiğini bildirdi. İngiliz Havayolları ise yarın sabah Londra ile İskoçya arasında yapılacak tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu.