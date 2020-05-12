Uçuşa ara veren Pegasus'un zararı ilk 3 ayda katlandı

Pegasus Havayolları 2020’nin ilk üç ayında 402 milyon TL net zarar açıkladı. Pegasus geçtiğimiz yılın aynı döneminde de 214 milyon TL olan net zarar elde etmişti.

Net zarardaki artışa kur farkı giderlerindeki artışın neden olduğu yüksek finansman giderleri yol açtı. Şirket, uçuş kısıtlamaları nedeniyle yakıt tüketimi yapılamamasına bağlı olarak, bu döneme ait yakıt hedge’lerinin (Hedge: Piyasalardaki fiyat oynaklığından korunmak için yapılan finansal işlem) etkinliğini yitirdiğini belirterek, 117 milyon TL’lik olağanüstü bir gider kaydettiğini duyurdu.

Yolcu sayısındaki düşüş ilk 3 ayda yüzde 10

Pegasus’un yolcu sayısındaki düşüş, ilk 2 aydaki performansın etkisiyle yüzde 10’la sınırlı kaldı. Birim gelirlerdeki artış sayesinde ciro geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış kaydetti.