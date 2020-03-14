Uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türkler 18 Mart'a kadar dönebilecek

Dışişleri Bakanlığı, uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türklerin 18 Mart'a kadar ülkeye dönebileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ''Yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz 17 Mart 2020 Saat 24:00’e kadar ülkemize dönüş yapabilecek'' dedi.

Dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan basın açıklamasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de tespit edilen yeni Koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 5'e yükseldiğini, hastalardan 2'sinin solunum sıkıntısı yaşadığını söylemişti. Koca ayrıca yurt dışındaki Türk vatandaşlarının 'ülkeye gelmekte ısrarcı olmalarını yanlış bulduğunu' söylerken, "Türkiye'ye gelmek yerine kendilerini bulundukları yerde izole altına almalarını tavsiye ediyoruz" demişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da basın açıklamasında Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda ile uçuşların durdurulduğunu söylemişti.