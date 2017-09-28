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 UÇUŞ YASAĞI BAŞLIYOR, İŞ ADAMLARI TEDİRGİN

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)  Erbil ve Süleymaniye'ye yarından itibaren yabancı havayolu şirketlerinin uçuşlarının askıya alınması ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan Kuzey Irak'a seyahat uyarısı bu bölgelere gitmek isteye

28 Eylül 2017 18:06

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) 
Erbil ve Süleymaniye\'ye yarından itibaren yabancı havayolu şirketlerinin uçuşlarının askıya alınması ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan Kuzey Irak\'a seyahat uyarısı bu bölgelere gitmek isteyen iş adamlarını tedirgin etti.

Dışişleri Bakanlığı, Irak\'ta bulunan veya Irak\'a seyahat etmeyi öngören Türk vatandaşlarına yönelik seyahat ve güvenlik duyurusunun ardından Erbil  ve Süleymaniye\'ye yapılan uçuşlarda  yarın saat 18.00\'da durdurulacak.  Erbil\'e uçmak için Atatürk Havalimanı\'nda bilet işlemi yaptıran iş adamları, iki ülke arasında sorunun diplomasi ile çözülmesi gerektiğini söylediler. Bu arada  Atlasglobal Hava Yolları\'nın İstanbul-Erbil seferi bugün normal olarak gerçekleştirirken Türk Hava Yolları\'nın bu bölgeye yapacağı son uçuşlarda büyük gövdeli uçakların kullanılacağı öğrenildi.    

 UYARIYI DİKKATE ALIYORUZ
Bölgede tırmanan gerginliğe ilişkin görüşlerini açıklayan Türk ve Kuzey Irak\'lı işadamları sorunun diplomasi kanalıyla çözülmesini istiyor. Erbil\'de hazır giyim mağazaları bulunan Metin Doğru, seyahat uyarısını dikkate aldıkların fakat işleri nedeniyle gitmek zorunda olduğunu belirterek  \" Tabii uyarıyı dikkate alıyoruz. Biz de neticede işlerimizden dolayı gitmek zorundayız. Bu olayın askeri müdahaleye gerek kalmadan siyası  ve diplomasi alanında çözüleceğine inanıyoruz. Devletimize inanıyoruz. Bunu çözecek illaki. O coğrafyada Türk yatırımcılar olarak bizi mağdur etmeyeceğini ve  hiç bir vatandaşını zor durumda bırakmayacağına eminim. Çözülecek inşallah \" dedi. Doğru daha önce de yaşanan olumsuzlukları atlattıklarını ifade eden Doğru, \" İlk etapta yüzde elli, yüzde altmış bir kaybımız olacak. Ondan  sonra toparlayacağına inanıyorum. Daha önce sıkıntılar yaşandı .Bununda üstesinden geleceğiz inşallah \" diye konuştu.

İNŞALLAH KAPI KAPANMAZ
Toptan plastik ve züccaciye işi yapan  Nizamettin Demir ise sınır kapılarının kapatılmasıyla zarara gireceklerini kaydederek şöyle konuştu:
\'İnşallah kapı kapanmaz. Siyasi olarak hallederler. Yoksa çok büyük zarara gireriz. Alacaklarımız var onları da alamayacağız.  Siyasi olarak eminim ki çözüm olur. Halk diyor ki inşallah siyasi çözülür diyorlar. Günde 2 bin 500 TIR mal gidiyor oraya. Sadece orası için mal yapmışlar, kapanırsa herkes mağdur olacak\"  

Görüntü Dökümü:
-Atlasglobal kontuarı ve bilet işlemi yaptıran yolcular
-Yolculardan görüntüler
-Doğru ve Demir ile röportaj
-Abdullah Hoşnav\'ın Kürtçe konuşması
-Bir ailenin Erbil\'e el sallayarak gidişi   
 

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