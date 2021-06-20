Uçuş izni alamayan uçağa 245 bin dolar ödeyen Kızılay 72 bin lira daha kaybetti

Kızılay’ın Yemen’e insani yardım göndermek için bir havacılık şirketinden 245 bin dolara kiraladığı uçak, uçuş izni alınamayınca havalanamadı. Ödediği parayı geri almak için dava açan Kızılay 72 bin TL daha kaybetti.

BirGün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre, Kızılay, 2017 yılında Yemen’de meydana gelen kolera salgını için 10 ton gıda ve 46 ton ilaç yardımı göndermek üzere 245 bin dolar peşin ödeme bedeliyle Merkür Uluslararası Taşımacılık Şirketi ile protokol imzalayarak kargo uçağı kiraladı. Kızılay yardım malzemelerini 27 Haziran 2017’de paketleyerek yüklemeye hazır hale getirdi. Kiralanan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na inerek ilaç ve gıda malzemeleri yüklemek ve Aden Havalimanı’na hareket etmek için hazırlığa başladı.

"Uçuş izni alınması Kızılay’ın yükümlülüğündeydi"

Ancak, üst uçuş izni vermesi gereken Suudi Arabistan Koalisyon Güçleri’nin uçuş izni vermemesi nedeniyle yardım malzemeleri hava yoluyla gönderilemedi. Kızılay da uçağı kiraladığı Merkür Uluslararası Taşımacılık Şirketi’ne ödediği 245 bin doları geri alabilmek için dava açtı. Davanın görüldüğü 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde Kızılay’ın dava açtığı havacılık şirketinin avukatı savunmasında “Uçuş izni alınması Kızılay’ın yükümlülüğündeydi. İmzalanan sözleşmede bu iznin zamanında alınamaması ve bu nedenle uçuşun iptal edilmesi halinde, havacılık şirketinin kiralama ücretinin tamamına hak kazanacağı belirtilmişti. Müvekkilim sözleşmeden kaynaklanan borç ve yükümlülüklerini süresi içinde ve usulen yerine getirdiğini ve açılan davanın reddine karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir.” ifadesini kullandı.

Mahkemeden ret

Toplanan ve sunulan deliller ile bilirkişi raporunu değerlendiren mahkeme, Kızılay’ın kargo uçağı kiralandığı havacılık şirketinin, uçağı belirlenen havalimanında, belirlenen saatte hazır hale getirdiğini ve bir kusurunun olmadığını belirtti. Suudi Hava Kuvvetleri’nden izinlerin alınmasının Kızılay’ın sorumluluğunda olduğu, izinlerin zamanında alınmaması halinde havacılık şirketini aldığı parayı geri vermeme hakkı olduğu vurgulandı.

Mahkeme, Kızılay’ın ödediği 245 bin doları geri talep edemeyeceğini belirterek davanın tümden reddine karar vererek tam 72 bin 549 TL’lik vekalet ücretinin Kızılay tarafından Merkür Havacılık Şirketi’ne ödemesine ve yargılama giderlerini de Kızılay’ın ödemesine oybirliğiyle karar verdi.