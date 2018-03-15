Uçurumun kenarında kalan keçileri itfaiye ekibi indirdi

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, yaklaşık 70 metrelik uçurumun kenarında kalan 2 keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, ilçeye bağlı Sart Mahallesi Çaypınar mevkisinde meydana geldi. Mehmet Yılmaz\'a ait 2 keçi, otlanırken, yaklaşık 70 metrelik uçurumun kenarında kaldı. Keçileri görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, uzun uğraşlar sonucu keçileri kaldıkları yerden alarak, sahibine teslim etti. Mehmet Yılmaz, uçurumdan keçilerini indiren itfaiye ekiplerine teşekkür eti.
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