Uçurumdan yuvarlanan otomobildeki sürücü öldü, eşi ağır yaralı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA\'da, kontrolden çıkıp, takla atarak, 160 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü Mustafa Kocabaş (73) yaşamını yitirdi, eşi Nurcan Kocabaş (70) ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Karaibrahim köyü Turhal yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Kocabaş yönetimindeki 60 TD 371 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, taklalar atarak, 160 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada otomobilden fırlayan sürücü Mustafa Kocabaş, yaşamını yitirirken, eşi Nurcan Kocabaş yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Kocabaş\'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Nurcan Kocabaş\'ın durumunun kritik olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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