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Uçurumdan düşen kamyonetteki 3 kişi ağır yaralandı

Bahattin ALBAYRAK / SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)- AYDIN'IN Sultanhisar İlçesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlanan kamyonette bulunan 1'i bebek 3 kişi yaralandı

20 Eylül 2017 00:48

Bahattin ALBAYRAK / SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)- AYDIN\'IN Sultanhisar İlçesi\'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlanan kamyonette bulunan 1\'i bebek 3 kişi yaralandı. 
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Uzunlar Mahallesi Aligediği Mevkii\'nde meydana geldi. Mustafa Dalgıran (28) yönetimindeki 09 RK 084 plakalı incir yüklü kamyonet, dağlık arazide giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçurumdan düştü. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekiplerinin müdahalesiyle uçurumdan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan şoför Dalgıran ile eşi Hülya Dalgıran (22) ve 1 yaşındaki kızları Nurşen Dalgıran\'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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