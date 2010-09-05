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Dünya

UÇURUMDA 7 GÜN PARİS (A.A)

05 Eylül 2010 22:11

-UÇURUMDA 7 GÜN PARİS (A.A) - 05.09.2010 - Fransa'nın orta kesimlerindeki Haute-Savoie'da ormanda yürüyüşe çıkan ancak bir uçuruma düşen 78 yaşındaki kadın, 7 gün 6 gece yemeden içmeden hayatta kalmayı başardı. Kurtarma görevlileri, 29 Ağustosta Armoy köyünde gezintiye çıkan ve bir uçuruma düşen Michele Riotton adlı kadının, dün kendisini aramaya çıkan köylüler tarafından sağ salim bulunduğunu aktardı. Jandarmadan yapılan açıklamada da, hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.

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