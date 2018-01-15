T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde bir traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydrana gelen kazada sürücü öldü

15 Ocak 2018 18:35

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde bir traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydrana gelen kazada sürücü öldü.
Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde oturan Ali Akbulut (19) yönetimindeki traktörün kontrolünü bugün saat 13.30 sıralarında kaybetti. Traktör 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen traktör sürücüsü Ali Akbulut, kaza yerinde öldü. Kazada ölen araç sürücüsünün cesedi, Palu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHA ELAZIĞ PaluGökderePaluAli AkbulutTraktörSağlıkKazadaDevlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24