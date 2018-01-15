Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde bir traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydrana gelen kazada sürücü öldü.

Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde oturan Ali Akbulut (19) yönetimindeki traktörün kontrolünü bugün saat 13.30 sıralarında kaybetti. Traktör 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen traktör sürücüsü Ali Akbulut, kaza yerinde öldü. Kazada ölen araç sürücüsünün cesedi, Palu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.



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