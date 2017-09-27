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Uçuruma yuvarlanan traktör sürücüsü öldü

Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'nin Kadirli İlçesi'nde uçuruma devrilen traktörün sürücüsü 41 yaşındaki Bilgin Çikioğlu, yaşamını yitirdi

27 Eylül 2017 13:25

Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE\'nin Kadirli İlçesi\'nde uçuruma devrilen traktörün sürücüsü 41 yaşındaki Bilgin Çikioğlu, yaşamını yitirdi.
Kaza, Değirmendere Köyü Kale Mevkii\'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre tomruk yüklemek için Maksutoluğu Yaylası\'na hareket eden Bilgin Çikioğlu\'nun yönetimindeki traktör, belirlenemeyen bir sebeple 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Traktörün altında kalan Çikioğlu, yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Bilgin Çikioğlu\'nun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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