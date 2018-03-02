Uçuruma yuvarlanan otomobildeki anne ile oğlunu kurtardılar (2)

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BAYRAĞI ALIP GÖĞSÜNE KOYDU Kaza için bölgeye gelen Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekibinden bir er, otomobilden düştüğü tahmin edilen çalılara takılan Türk bayrağını gördü

02 Mart 2018 19:57

BAYRAĞI ALIP GÖĞSÜNE KOYDU
Kaza için bölgeye gelen Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekibinden bir er, otomobilden düştüğü tahmin edilen çalılara takılan Türk bayrağını gördü. Jandarma eri çalılara takılan bayrağı alıp katlayarak göğsüne koydu.

 

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BAYRAĞI ALIP GÖĞSÜNE KOYDU KazaKaynaşlıJandarma KomutanlığıTürkJandarma

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