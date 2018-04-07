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Uçuruma yuvarlanan araçtaki 4 kişi yaralandı

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde, 20 metre yükseklikten  uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 6 kişiden 4'ü yaralandı

07 Nisan 2018 22:55

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Selendi ilçesinde, 20 metre yükseklikten  uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 6 kişiden 4\'ü yaralandı.
Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Dinçer (42) yönetimindeki 06 DH 3786 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Taklalar atan araçta bulunan sürücü Dinçer\'in eşi Fadime Dinçer (40), çocukları İbrahim Dinçer (14) ve Gülnur Dinçer (16) ile Mekke Öztoprak yaralandı. Sürücü Mehmet Dinçer ve araçta bulunan Mustafa Şener (20) ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, ambulanslarla Selendi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mekke Öztoprak ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İbrahim Dinçer, yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Salihli Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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