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Uçuruma yuvarlanan araçta sıkıştı, yardım isteyince kurtarıldı

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, uçuruma yuvarlanan aracında sıkışan Kaan Tuzemen, jandarmadan yardım istedi

06 Ekim 2018 16:44

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, uçuruma yuvarlanan aracında sıkışan Kaan Tuzemen, jandarmadan yardım istedi. Araçtan çıkarılan Kaan Tuzemen tedavi altına alındı.
Olay, gece saatlerinde, Akyazı Dokurcun Mahallesi\'nde meydana geldi. Fotoğraf tutkunu Kaan Tuzemen, Sakarya-Bolu sınırındaki doğa harikası Sülüklü Gölü fotoğraflamak için burayı zirveden gören Akyazı Davlumbaz Yaylası\'na çıktı. Kaan Tuzemen\'in hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı. Kaan Tuzemen araçta sıkışınca cep telefonu ile jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine büyük zorluklarla ulaşan itfaiye, jandarma ve 112 Acil ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Sedyeye konularak ambulansa taşınan Kaan Tuzemen, Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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