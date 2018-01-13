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Uçuruma kayan hafriyat kamyonunun sürücüsü son anda kurtuldu (2)

KAMYON KURTARILAMADI Artvin’de merkez Yenimahalle mevkiinde yük boşaltırken yamaçtan aşağı kayan 16 tonluk kamyonun kurtarılması için çalışma başlatıldı

13 Ocak 2018 22:08

KAMYON KURTARILAMADI
Artvin’de merkez Yenimahalle mevkiinde yük boşaltırken yamaçtan aşağı kayan 16 tonluk kamyonun kurtarılması için çalışma başlatıldı. Vinç, 2 kamyon ve iş makinesiyle yapılan çalışmalarda, çamura saplanan kamyona bağlanan halat koptu. Yeni bir halat bağlanarak çalışmaları sürdüren ekibin yaklaşık 6 saatlik uğraşları sonuç vermedi. Kamyonun bulunduğu yerden daha aşağıya kaymaması için önlem alındı, çalışmalar, havanın karamasıyla yarına ertelendi. Rize’den gelecek daha büyük vinçle kamyonun bulunduğu yerden çıkartılması planlanıyor.
‘MAL GELİR AMA İNSAN HAYATI GERİ GELMEZ’
Kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen hafriyat şirketi sahibi Ahmet Özçelik, kazayı anlatarak “ “Damperi kalkan kamyon, kasasındaki kapak açılmayınca kamyon geriye doğru hareketlendi. Bunu fark eden sürücü kamyondan dışarı atladı. Saniyeler sonra kamyon kaydı. Sürücünün burnunun bile kanamamasında ötürü şükrediyoruz. Mal gelir, ama insan hayatı geri gelmez” dedi.

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