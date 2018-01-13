T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uçuruma kayan hafriyat kamyonunun sürücüsü son anda kurtuldu

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’de merkez Yenimahalle mevkiinde hafriyat kamyonu yük boşalttığı sırada kayarak 500 metrelik uçuruma düştü

13 Ocak 2018 16:47

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’de merkez Yenimahalle mevkiinde hafriyat kamyonu yük boşalttığı sırada kayarak 500 metrelik uçuruma düştü. Dik ve toprak yığınlarının olduğu uçuruma kayan kamyonun sürücüsü Ali Saraç (31) araçtan atlayarak kurtuldu.
Kaza, bugün saat 10.00’da merkeze bağlı Yenimahlle mevkiindeki hafriyat alanında meydana geldi. Özel bir şirkete ait Ali Saraç yönetimindeki 08 K 1181 plakalı kamyon inşaattan aldığı hafriyatı boşalttığı esnada zeminin çökmesiyle kaymaya başladı. Bunun üzerine sürücü Saraç, kontrolünden çıkarak kayan kamyondan atlayarak kurtuldu. 500 metre yüksekliğindeki uçuruma düşen kamyonun, yamacın toprak ve çamurla kaplı oluşu nedeniyle takla atmadığı belirtildi.  Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Adem GÜNGÖRARTVİN DHA ARTVİNde merkez YenimahalleDikSaraçKazaYenimahlleAli SaraçBununSoruşturmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24