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UÇURUMA DÜŞEN OTOMOBİLDEN SAĞ ÇIKTI BURSA (A.A)

19 Ağustos 2010 13:28

-UÇURUMA DÜŞEN OTOMOBİLDEN SAĞ ÇIKTI BURSA (A.A) - 19.08.2010 - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 75 metrelik uçuruma düşen otomobildeki kadın sürücünün, kazayı küçük sıyrıklarla atlattığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Aysun Özenen'in (46) kullandığı 16 BKB 06 plakalı otomobil, Yıldıztepe mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle uçuruma devrildi.  Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Özenen'i bulunduğu yerden çıkararak sedye ile ambulansa taşıdı. Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aysun Özenen, ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla Bursa Acıbadem Hastanesi'ne götürüldü. Kazayı küçük sıyrıklarla atlattığı belirlenen ve tedavisinin ardından taburcu edilen Özenen'in, otomobilinin uçuruma nasıl devrildiği araştırılıyor.

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